Adibou, le personnage le plus important de l’histoire des jeux vidéo, est de retour

Il y a de ces choses auxquelles on ne croit pas, qui ne se réalisent que dans nos rêves les plus fous. Et pourtant, parfois, on assiste à de petits miracles. Comme celui de la résurrection d’Adibou.

Le personnage mythique, qui a bercé l’enfance de plus d’un enfant des années 90, sera ainsi prochainement de retour dans une nouvelle application d’apprentissage pour ordinateur, téléphone et tablette.

Ubisoft, de pair avec le service de soutien scolaire français Wiloki, sera derrière cette nouvelle mouture de la franchise éducative, qui doit être disponible «bientôt» selon l’éditeur.

D’ici là, pour rassasier légèrement votre soif de nostalgie, Ubisoft France a mis en ligne lundi sur Twitter une première bande-annonce pour l’application, qui semble avoir conservé le charme de la série d’antan.

1, 2, 3 petits chats... 🐱

Adibou est de retour ! pic.twitter.com/J1LPgJLdSp — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) November 1, 2021

Rappelons que le dernier jeu d’Adibou remonte à 2009, avec Adibou et les Saisons magiques, paru sur Wii et PC.

Reste maintenant à voir si l’étrange grand frère d’Adibou, Adi, reviendra pour sa part hanter notre sommeil prochainement. Visiblement, ce n’est plus rien d’impossible, il faudra donc s’y préparer mentalement.

