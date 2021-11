Stranger Things: une bande-annonce et une fenêtre de sortie pour la saison 4

Netflix a offert samedi un tout nouvel aperçu pour la quatrième saison de sa série à succès Stranger Things, qui amène pour l’occasion les (plus trop) jeunes protagonistes du côté de la Californie.

• À lire aussi: Netflix Games maintenant disponible pour les utilisateurs sur Android, voici comment l’obtenir

• À lire aussi: 10 ensembles LEGO parfaits à offrir en cadeau pour les Fêtes

D’un peu plus d’une minute, la brève bande-annonce permet de suivre Eleven, Will, Jonathan et Joyce alors que ceux-ci essaient de s’acclimater à leur nouvelle vie sur la côte ouest, avant de voir leurs plans pour la semaine de relâche visiblement chamboulés par beaucoup de chaos.

Un peu plus tard en journée samedi, Netflix annonçait par ailleurs que la saison 4 de Stranger Things serait diffusée sur le service à l’été 2022.

Le nom des neuf épisodes, énumérés ci-dessous, a également été dévoilé dans la même vidéo, partagée sur les réseaux sociaux:

The Hellfire Club

Vecna's Curse

The Monster and the Superhero

Dear Billy

The Nina Project

The Dive

The Massacre at Hawkins Lab

Papa

The Piggyback

Rappelons que la troisième saison de la populaire série télé avait été lancée en juillet 2019. Il s’écoulera donc plus ou moins trois ans entre les deux plus récents volets de Stranger Things, qui avait notamment vu le tournage de sa quatrième saison bouleversé en 2020 par la pandémie.

À VOIR AUSSI

s

s