Black Friday 2021: 150$ de rabais sur la Fitbit Sense

Que ce soit pour le sport ou tout simplement surveiller ses habitudes de vie, la Fitbit Sense est un accessoire pratique afin de se motiver à prendre sa santé en main. Alors, aussi bien en profiter quand celle-ci a un beau rabais!

Munie de différents capteurs pour mesurer le pouls, le nombre de pas et le sommeil, l’offre haut de gamme de Fitbit est un must pour garder un œil sur son activité physique et s’agence parfaitement avec les looks du quotidien. Bien que les montres intelligentes ne fassent pas de miracle, ces petits gadgets aident énormément à recentrer ses bonnes habitudes.

De plus, la montre peut être jumelée avec un téléphone pour recevoir les notifications, les messages textes et même les appels.

Jusqu’au 12 novembre, il sera possible d’économiser 150 $ sur la Fitbit Sense. C’est donc le moment parfait d’ajouter cet accessoire au panier et de planifier ses résolutions sportives pour l’année prochaine!

Montre intelligente Sense - offerte en trois couleurs: carbone, blanc lunaire et gris taupe - 249,99 $ (rabais de 150 $)

Amazon Canada | Best Buy Canada | Bureau en Gros | Amazon France

