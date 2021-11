Black Friday 2021: Jusqu’à 120 $ de rabais sur les machines Nespresso

Pour les matins pressés, les machines à café Nespresso sont un choix parfait pour s’assurer d’avoir son café avant d’aller travailler. Ça tombe bien, elles sont actuellement en solde!

Parmi la sélection en solde, on retrouve notamment la Vertuo Next, qui utilise la technologie Bluetooth et Wi-Fi, permettant de suivre l’utilisation des capsules et de de garder à jour la machine afin d'offrir la meilleure expérience.

Machines Nespresso avec mousseur à lait Aeroccino

Machines Nespresso

