Spider-Man: le J. Jonah Jameson de No Way Home sera «légèrement différent», affirme J.K. Simmons

Si vous aussi vous croyez que le monde a besoin de plus de J.K. Simmons, Sony a entendu vos prières: sa désormais célèbre version de J. Jonah Jameson sera de l’aventure de Spider-Man: No Way Home. Toutefois, le personnage sera «légèrement différent» de celui apparu dans la trilogie de Sam Raimi.

Du moins, c’est ce que Simmons a confié sur le retour du journaliste aigri dans le prochain film de la franchise lors d’une entrevue au podcast Happy Sad Confused.

«Vous savez, je pense que c’est une version légèrement différente. Certainement, selon les créateurs de la présente itération de l’histoire, c’est un personnage très différent. Mais pour moi, c’est un personnage légèrement différent. C’est le même vantard, le même gars avec moins de cheveux. Honnêtement, j’aurais un peu aimé qu’il ait les mêmes cheveux», a confié le lauréat d’un Oscar.

En ce sens, aux yeux de J.K. Simmons, l’essentiel de Jameson, soit son côté «vantard», sa «même maudite moustache» et son «cigare», a été conservé. Mais pour le reste... tout est encore un peu flou.

Cela dit, l’acteur a tout de même précisé que les apparitions du rédacteur en chef du Daily Bugle seraient «saupoudrées» ici et là au fil du long-métrage, question de donner quelques moments de «soulagement comique» aux spectateurs.

Apparu brièvement à la fin du générique de Spider-Man: Far From Home, J. Jonah Jameson sera donc réellement de la partie cette fois-ci.

Le Daily Bugle sur TikTok

À l’approche de la sortie du film le 17 décembre prochain, Sony intensifie par ailleurs sa campagne marketing.

En plus d’une nouvelle bande-annonce diffusée à la mi-novembre, la production s’est également offert cette semaine un compte TikTok à l’effigie du Daily Bugle, mettant de l’avant des vidéos de Jameson, mais aussi de Betty Brant, qui est désormais stagiaire du journal.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man: No Way Home mettra une fois de plus Tom Holland en vedette dans le rôle de Peter Parker alias Spider-Man. Il sera rejoint à l’écran par Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Favreau (Happy), Marisa Tomei (May), de même que Jamie Foxx et Alfred Molina, qui reprendront respectivement leur rôle d'Electro et de Doctor Octopus.

