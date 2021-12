Xbox Game Pass: Halo Infinite, Stardew Valley et Among Us arrivent en décembre 2021

Bien que la vedette de décembre soit le jeu tant attendu Halo Infinite, les joueurs ne seront certainement pas déçus des autres titres qui débarqueront sur la Xbox Game Pass ce mois-ci.

On savait déjà que les détenteurs de la passe seraient gâtés par la présence de Master Chief, mais des jeux comme Among Us, Stardew Valley et même Lawn Mowing Simulator feront certainement bien des heureux.

Microsoft a pensé à nous tenir occupés pendant le long congé des Fêtes à venir. Qu’on ne vous entende pas dire que vous n'avez «rien à jouer»...

2 décembre

ANVIL (console et PC)

Archvale (cloud, console et PC)

Final Fantasy XIII-2 (console et PC)

Lawn Mowing Simulator (cloud, console et PC)

Rubber Bandits (cloud, console et PC)

Stardew Valley (cloud, console et PC)

Warhammer 40,000: Battlesector (cloud, console et PC)

7 décembre

Space Warlord Organ Trading Simulator (cloud, console et PC)

8 décembre

Halo Infinite (cloud, console et PC)

9 décembre

One Piece Pirate Warriors 4 (cloud, console et PC)

14 décembre

Aliens: Fireteam Elite (cloud, console et PC)

Among Us (console)

Par contre, qui dit nouveaux jeux sur la Game Pass... dit également des jeux qui s’en vont. Voici donc les titres qui quitteront le service à la mi-décembre:

Dès le 15 décembre

Beholder (cloud et Console)

The Dark Pictures: Man of Medan (console et PC)

Guacamelee! 2 (cloud, console et PC)

Wilmot’s Warehouse (cloud, console et PC)

Unto The End (cloud, console et PC)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (cloud, console et PC)

