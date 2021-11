Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [DÉCEMBRE 2021]

Ce mardi, Microsoft a présenté les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S, au cours du mois de décembre.

Pour le dernier mois de 2021, Xbox vous proposera notamment de vous échapper de prison avec trois de vos amis ou encore de diriger de main de fer votre propre république et, qui sait, peut-être réussir à bâtir une longue dynastie.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement à partir du 1er décembre:

The Escapists 2 (Xbox One) – du 1 er au 31 décembre

Tropico 5 – Penultimate Edition (Xbox One) – du 16 décembre au 15 janvier

Orcs Must Die! (Xbox 360) – du 1 er au 15 décembre

Insanely Twisted Shadow Planet (Xbox 360) – du 16 au 31 décembre

