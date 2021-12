Elden Ring: la nouvelle bande-annonce en dévoile plus sur l'histoire

FromSoftware a dévoilé un peu plus la trame narrative d'Elden Ring, jeudi soir lors des Game Awards, avec une bande-annonce de son histoire.

Sans montrer de gameplay, le studio japonais a toutefois offert aux fans de quoi se mettre sous la dent en attendant la sortie du jeu en février prochain.

Ayant gagné le prix du jeu le plus anticipé aux Game Awards, le jeu aussi dévoilé sa bande-annonce de plus de 3 minutes qui en a mis plein la vue. Au menu: des personnages que nous avons déjà aperçus via les premières vidéos dévoilées, divers environnements et une ambiance digne de FromSoftware. On rappelle d’ailleurs la collaboration de George R.R. Martin, connu pour Game of Thrones, à l'écriture du jeu.

La sortie d'Elden Ring est toujours prévue pour le 25 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

