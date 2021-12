8 jeux auxquels jouer dans vos partys de famille

Si vous êtes tannés des gros débats autour de la table lors des partys en famille, pourquoi pas essayer un petit jeu qui rendra tout le monde heureux?

• À lire aussi: 14 films à voir au cinéma pendant le congé des Fêtes

• À lire aussi: 15 idées de cadeaux geek et techno pas chers

Voici huit jeux pour vos partys de famille des Fêtes!

WarioWare: Get it Together

Nintendo Switch

Vous aimez un peu de chaos dans vos partys de famille? WarioWare propose une centaine de mini jeux totalement disjonctés! Parce que la rapidité est de mise pour la plupart des tableaux, et que les personnages ont tous leurs propres mouvements, le jeu réussi à prendre le joueur par surprise.

It Takes Two

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Ce jeu coop qui se joue à deux est parfait pour tous les types de joueurs. Bon, le sujet est un peu lourd; vous incarnez un couple sur le bord du divorce qui doit traverser des niveaux pour une potentielle réconciliation, mais c'est pour son gameplay qu'on le propose. Même s'il se joue à deux, passez votre manette à une autre personne, elle sera charmée par cette belle aventure colorée!

Mario Party Superstars

Nintendo Switch

Au lieu de jouer à Super Mario Party (qui est quand même très amusant), on vous propose plutôt Superstars, qui regroupe le meilleur de la franchise. Plein de minijeux plairont aux nostalgiques, tout en étant accessibles et faciles à maîtriser. Rires assurés!

Jackbox Party Pack (1 à 8)

PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch.

Il y a huit éditions des jeux Jackbox, qui elles, contiennent plusieurs jeux! Alors, procurez-vous un seul Jackbox Party Pack et vous profiterez de plusieurs jeux délirants. On aime particulièrement le jeu de dessin Drawful, ainsi que Quiplash, un jeu où l'on doit terminer de drôles de phrases. En prime: les gens peuvent participer avec leurs appareils intelligents!

TowerFall

PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Si vous préférez un peu plus d'action et de rapidité, on suggère fortement TowerFall. Chaque joueur incarne un petit personnage qui devra éliminer ses adversaires dans des tableaux imprévisibles. C'est rapide et chaotique, mais toujours très divertissant.

Just Dance 2022

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Stadia

Vous connaissez probablement déjà très bien les jeux Just Dance d'Ubisoft, mais ne négligez surtout pas ce jeu de party! Danser sur du Lady Gaga en famille, c'est drôle. Évidemment, l'édition 2022 comprend les hits les plus récents, mais si vous avez d'autres éditions, elles sont toutes aussi bonnes. Les amateurs de TikTok reconnaîtront certainement quelques chansons!

Overcooked! All You Can Eat

PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S

Votre famille a tendance à parler de sujets chauds et se chicaner durant les Fêtes? Donnez des manettes à tout le monde et jouez à Overcooked à la place. Ce jeu de cuisine défoulera tout le monde!

Mario Kart 64

Nintendo Switch Online + ensemble additionnel

Vous avez le pack de contenu additionnel de Nintendo Switch Online? Jouez à Mario Kart 64 au lieu d'encore jouer à Mario Kart 8! C'est parfait pour les nostalgiques, et assez accessible pour les néophytes du gaming.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s