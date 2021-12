14 films à voir au cinéma pendant le congé des Fêtes

Cette année, la période des Fêtes s’annonce bien plus animée que l’an dernier. Et ce n’est donc pas un hasard si les studios sortent finalement les gros canons annoncés. Voici donc les longs métrages à voir pendant les congés de fin d’année!

• À lire aussi: The Matrix Resurrections: Neo n’a pas oublié son kung-fu dans cette nouvelle bande-annonce

• À lire aussi: Tom Holland pourrait arrêter sa carrière d’acteur très bientôt

The Hand of God

Paolo Sorrentino (Youth ou l’excellente série The Young Pope) propose un drame éminemment personnel et fortement autobiographique avec l’histoire de cet adolescent (Filippo Scotti) voulant devenir cinéaste. Le tout se déroule à Naples avec, en toile de fond, l’arrivée de Diego Maradona dans l’équipe de soccer de la ville.

En salle dès maintenant et sur Netflix le 15 décembre

Don't Look Up

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Timothée Chalamet et Meryl Streep (en présidente des États-Unis) se donnent la réplique dans ce long métrage apocalyptique. En effet, une météorite doit détruire la Terre dans six mois et des scientifiques tentent d’alerter la population mondiale. Le film est réalisé par Adam McKay dont le Vice avait fait grand bruit en 2018.

En salle dès maintenant et sur Netflix le 24 décembre

West Side Story

Steven Spielberg a décidé de revisiter cette comédie musicale qui avait fait l’objet d’un film sorti en 1961. Mais le cinéaste oscarisé s’est inspiré de la version présentée à Broadway, laquelle est une variation sur Roméo et Juliette de William Shakespeare. La version modernisée qui met en vedette Rachel Zegler dans le rôle de Maria et Ansel Elgort dans celui de Tony comprend les classiques musicaux de Leonard Bernstein. Et les amateurs du long métrage de 1961 seront heureux de revoir Rita Moreno, interprète d’Anita à l’époque, dans le rôle de Valentina, créé sur mesure pour celle qui est également productrice du nouveau long métrage.

En salle dès maintenant

Being the Ricardos

Lucille Ball était une figure iconique de la télévision américaine des années 1950 et de l’émission I Love Lucy. Incarnée dans ce film d’Aaron Sorkin par une Nicole Kidman méconnaissable, la vedette fait face, avec son mari Desi Arnaz (Javier Bardem) à des problèmes imprévus.

En salle dès maintenant et sur Amazon Prime Video le 21 décembre

Nightmare Alley

Guillermo del Toro met en scène Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett et Willem Dafoe dans ce suspense psychologique sur un employé de cirque ambulant qui manipule ses victimes.

En salle le 17 décembre

Spider-Man: No Way Home

Tom Holland enfile de nouveau le costume du justicier masqué. Et, outre la présence de Zendaya en MJ, on note aussi celle de Benedict Cumberbatch en Doctor Strange. Et puisque le film de Marvel mentionne les multivers, Jamie Foxx reprend son rôle d’Electro, Alfred Molina celui du Doctor Octopus et Willem Dafoe celui du Green Goblin... entre autres.

En salle le 17 décembre

Au revoir le bonheur

Ken Scott a choisi de se concentrer avec l’humour qui caractérise son œuvre sur les relations entre quatre frères à la suite du décès de leur père. Antoine Bertrand, Patrice Robitaille, Louis Morissette et François Arnaud incarnent cette fratrie se replongeant dans les souvenirs d’enfance.

En salle le 17 décembre

Sing 2

Des animaux chantants, c’est parfait pour les petits, la suite du film d’animation s’annonçant aussi joyeuse que le premier volet.

En salle le 22 décembre

The King's Man

Reporté à de multiples reprises depuis deux ans en raison de la pandémie, revoici les détectives pas comme les autres. Matthew Vaughn récidive à la tête de ce troisième épisode de la franchise. Antépisode du premier long métrage, The King's Man voit un regroupement de méchants essayer d’éliminer des millions d’humains. Ralph Fiennes, Daniel Brühl, Rhys Ifans et Matthew Goode sont de la distribution.

En salle le 22 décembre

The Matrix Resurrections

Œuvre de Lana Wachowski, ce quatrième film a bien failli ne pas voir le jour. La scénariste, réalisatrice et productrice avait sérieusement envisagé de ne pas continuer le tournage après un arrêt dû à la pandémie en mars 2020. Ce sont les acteurs, dont Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson ou encore Jada Pinkett Smith qui l’ont convaincue de poursuivre.

En salle le 22 décembre

The Tender Bar

George Clooney passe à nouveau derrière la caméra pour raconter l’histoire de J. R. Moehringer (Tye Sheridan), tirée des mémoires de l’auteur et journaliste. Ben Affleck incarne l’oncle du garçon et Christopher Lloyd son grand-père.

En salle le 22 décembre et via Amazon Prime Video le 7 janvier

Licorice Pizza

Paul Thomas Anderson plonge les cinéphiles dans les années 1970. Un aspirant acteur (Cooper Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman) tombe amoureux de l’assistante (Alana Haim) d’un photographe. Ils deviennent amis et évoluent dans la vallée de San Fernando, une banlieue de Los Angeles, rencontrant politiciens et producteurs de l’époque.

En salle le 25 décembre

American Underdog

Parce que Noël rime généralement avec film biographique et sportif, voici la manière dont Kurt Warner (Zachary Levi) est devenu une légende de la NFL. On trouve également Anna Paquin, Dennis Quaid et Adam Baldwin au générique de ce film familial inspirant.

En salle le 25 décembre

The Lost Daughter

Pour son premier long métrage en tant que scénariste et réalisatrice, Maggie Gyllenhaal a choisi d’adapter le roman éponyme d’Elena Ferrante, auteure dont L'Amie prodigieuse a fait l’objet d’une adaptation en série télévisée pour HBO en 2018. On trouve donc Olivia Colman en Leda, obsédée par une jeune mère (Dakota Johnson) et sa fillette dans une ville de bord de mer.

En salle dans certaines villes le 17 décembre et via Netflix le 31 décembre

Note: les dates peuvent changer sans préavis

s

s