Big Brain Academy: Brain vs. Brain, une belle surprise divertissante

Une claque d’humilité, ça vous intéresse? Big Brain Academy: Brain vs. Brain, disponible sur la Nintendo Switch, fut l’expérience la plus gênante que j’ai eue depuis un bon bout, côté gaming. Et j’ai adoré ça.

Big Brain Academy: Brain vs Brain propose aux joueurs une série d’exercices pour le coco, à la Brain Age. Une fois bien préparé, vous pourrez affronter d’autres joueurs (locaux ou en ligne en mode fantôme) afin de tester vos nerfs, votre apprentissage et votre rapidité. Au menu: humilité et plaisir. C'est un drôle de combo.

C’est correct de ne pas être si Big Brain que ça, je crois. Ma mémoire est certainement moins bonne qu’à l’adolescence, et c’est correct, ça. Mes calculs, quant à eux, sont carrément gênants. Mais le jeu ne m’a jamais fait sentir niaiseuse; au contraire. Les exercices sont si amusants et colorés, que le jeu m’a carrément motivée à m’améliorer. C’est signe d’un bon jeu cérébral, contrairement à Brain Age qui nous faisait sentir comme des nouilles.

Les exercices sont séparés en 5 catégories de quatre jeux: identification, mémoire, analyse, maths et perception. J'ai particulièrement aimé les exercices de perception et mémoire, car c'est avec ceux-ci que j'ai senti une sorte d'amélioration plus j'avançais.

Voici quelques-uns des jeux!

Il faut souligner que certains minijeux étaient dans les titres Big Brain Academy précédents sur DS et Wii. Ce n’est peut-être pas le jeu idéal pour les joueurs qui ont déjà joué à la franchise, mais c’est adéquat pour une nouvelle venue comme moi. Je dirais que 20 jeux, toutefois, c'est pas assez! Les jeux sont si amusants, j'en prendrais plus. Heureusement, ce n'est pas un jeu de 80$.

Le mode en ligne est assez différent des jeux compétitifs. Au lieu d’affronter quelqu’un en direct, vous affrontez son fantôme. Ça garde donc votre résultat privé, et c’est pas mal moins stressant. Ça ajoute aussi une belle couche de rejouabilité quand on est seuls. Je crois que c'est un bon mode, mais c'est plus le côté local qui gagne, ici. Ça fait même un bon jeu...de petit party!

On aime:

Le multijoueur

Les jeux sont amusants

Le ton accueillant

On aime moins:

Pas assez de jeux

Recyclage de jeux déjà dans la franchise

Big Brain Academy: Brain vs. Brain est disponible sur la Nintendo Switch pour 39,99$.

