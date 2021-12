Vous pourrez enfin mettre une étoile de Super Mario au sommet de votre sapin de Noël

Quelle est la plus belle étoile de l’Univers? C’est celle de Super Mario, évidemment! Et, bonne nouvelle, il est enfin possible d’en poser une au sommet de son sapin de Noël.

• À lire aussi: Nintendo Switch Online: l'ensemble additionnel aura bientôt Banjo-Kazooie

• À lire aussi: Nintendo Switch: d’excellents jeux, comme Breath of the Wild et Spiritfarer, sont en solde

Croyez-le ou non, on peut ainsi commander une jolie étoile lumineuse, à l’effigie du merveilleux item de la franchise, sur la boutique en ligne canadienne de Nintendo pour la modique somme de 24,99 $.

Image courtoisie Nintendo

Pour les fans de Legend of Zelda qui ont le plombier moustachu en horreur, sachez qu’il existe également un Triforce, lui aussi lumineux, conçu pour habiller la cime de votre sapin.

Image courtoisie Nintendo

Oui, on le sait, Noël ne serait plus jamais pareil maintenant.

Cela dit, si vous souhaitez recevoir la décoration choisie à temps pour le réveillon, il faudra commander avant la fin de journée ce lundi 13 décembre. Autrement, votre arbre sera peut-être un peu nu lorsque le bon père Noël passera par chez vous. Mais bon, au pire, vous l’aurez pour l’année prochaine.

Merci au lecteur attentif qui nous a signalé sa belle découverte (et nous fera probablement dépenser quelques dizaines de dollars).

s

s