Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC de janvier 2022

Après la folie (relative, cette année) des Fêtes, le mois de janvier est habituellement assez tranquille en termes de nouvelles sorties de jeux.

• À lire aussi: Revue de l’année: les plus grosses nouvelles jeux vidéo, geek et techno de 2021

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [JANVIER 2022]

Est-ce que c’est encore le cas en 2022? Oui... et non! Parce que si la quantité de parutions n’est peut-être pas au rendez-vous, la qualité, elle, ne fait pas de doute, avec notamment le lancement à la fin du mois du très attendu Pokémon Legends: Arceus.

Les joueurs sur PC auront également l’occasion de goûter à l’excellent God of War, qui ne sera bientôt plus exclusif aux plateformes de PlayStation, un peu moins de quatre ans après sa sortie sur PS4.

Par ailleurs, une autre franchise de Sony, Uncharted, aura aussi droit en janvier à un nouveau coup de pinceau sur PS5, avec le lancement de la collection Uncharted: Legacy of Thieves, qui comprendra des versions revues des volets A Thief’s End et The Lost Legacy.

Voici donc les jeux qui sortiront sur consoles et PC en janvier:

4 janvier

Deep Rock Galactic – PS4, PS5

6 janvier

Demon Gaze Extra – PS4, Switch

7 janvier

Madison – PC

10 janvier

Super Sami Roll – Xbox One, Xbox Series X/S

12 janvier

Monster Hunter Rise – PC

13 janvier

Astroneer – Switch

The Anacrusis – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Mushroom Wars 2 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

14 janvier

God of War – PC

20 janvier

Expeditions: Rome – PC

Rainbow Six Extraction – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia

Warno – PC

Windjammers 2 – PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia

24 janvier

Hidden Deep [accès anticipé] – PC

25 janvier

Reverie Knights Tactics – PS4, Xbox One, Switch, PC

26 janvier

Diplomacy Is Not An Option – PC

Kingdom of the Dead – PC

27 janvier

Circuit Superstars – PS4

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Rugby 22 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

28 janvier

Pokémon Legends: Arceus – Switch

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – PS5

À VOIR AUSSI

s

s