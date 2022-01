Mario Kart 9 serait en développement et pourrait être dévoilé en 2022, affirme un analyste

Mario Kart 8 Deluxe a beau être encore un excellent jeu et se vendre toujours aussi bien sur la Switch, ne serait-il pas temps pour Nintendo de passer à autre chose et nous offrir un nouveau volet de la rocambolesque franchise de course?

Selon ce qu’avance un analyste contacté par GameIndustry.biz, ça pourrait bientôt être le cas.

Appelé à faire ses prédictions pour 2022 aux côtés de quelques autres experts, le Dr Serkan Toto, de la firme Kantan Games, croit que Mario Kart 9 pourrait être dévoilé cette année par Nintendo.

Cependant, là où ça devient intéressant, c’est lorsque Toto affirme que Mario Kart 9 serait déjà en «développement actif» et que ce prochain volet viendrait «avec une nouvelle tournure». Une «twist», comme on dirait dans la langue de Shakespeare.

«Je suis conscient que Mario Kart 8 Deluxe se vend encore très bien sur la Nintendo Switch, mais Mario Kart 9 est en développement actif (et vient avec une nouvelle tournure)», peut-on lire plus précisément dans l’entrevue sur le site Web.

Mais que serait cette fameuse «twist»? Sans grande surprise, l’Internet spécule déjà à plein régime à ce sujet, mais rien ne semble encore avoir «coulé» de source officielle. Quelque chose d’éclaté comme les sections anti-gravité de Mario Kart 8? Le retour des courses à deux de Double Dash? C’est à suivre.

Rappelons que l’an dernier, Mario Kart 8 est devenu le jeu de course le plus vendu de l’histoire aux États-Unis, en combinant les versions parues sur la Wii U, en 2014, et sur la Switch, en 2017.

Gageons que Mario Kart 9, lorsque celui-ci verra enfin le jour, sera tout aussi populaire.

