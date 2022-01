The Batman: un aperçu détaillé du Riddler et du Pingouin dans de nouvelles photos

Les antagonistes du prochain Batman ont beau avoir déjà fait leur apparition dans les dernières bandes-annonces du film, de nouvelles photos publiées samedi permettent de voir de plus près les personnages du Riddler et du Pingouin.

Interprétés respectivement par Paul Dano et Colin Farrell, les deux méchants sont ici immortalisés simplement en costume, devant un fond gris permettant notamment d’observer en détail les habits du Riddler.

Photo courtoisie Frank Ockenfels pour Warner Bros.

Vêtu de vêtements quasi militaires, le méchant de Dano paraît sinistre avec son masque simpliste. Disons que, côté ton et ambiance, on est bien loin du Riddler de Jim Carrey dans Batman Forever.

Pour ce qui est du Pingouin, ce qui saute aux yeux, outre le classique costume de soirée du personnage, c’est avant tout l’incroyable transformation physique de Farrell, absolument méconnaissable dans le rôle.

Photo courtoisie Jamie Hawkesworth pour Warner Bros.

Par la même occasion, notons que Warner Bros. a également révélé de nouveaux clichés tirés du film, publiés entre autres par Bleeding Cool, où le Riddler et le Pingouin apparaissent, en plus de Batman (Robert Pattinson), de Catwoman (Zoë Kravitz) et du commissaire Gordon (Jeffrey Wright).

Photo courtoisie Jonathan Olley pour Warner Bros.

Photo courtoisie Jonathan Olley pour Warner Bros.

Photo courtoisie Jonathan Olley pour Warner Bros.

Photo courtoisie Jonathan Olley pour Warner Bros.

Ce Batman réalisé par Matt Reeves doit paraître en salle le 4 mars prochain.

