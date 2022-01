10 jeux à acheter en rabais

Il y a des jeux qu'on veut vraiment acheter, mais être joueur, ça peut coûter cher.

Comme beaucoup de nos lecteurs, on garde nos listes de souhaits bien remplies en attendant que certains titres tombent en vente. Alors voici des titres qu'on vous suggère d'ajouter à vos listes, au lieu de payer le plein prix qui semble parfois un peu exagéré!

Resident Evil: Village

Image courtoisie Capcom

Resident Evil: Village est un jeu très amusant, mais aussi plutôt court, et son prix de 80 $ fait un peu mal. Vous n'allez certainement pas regretter votre achat, surtout si vous avez aimé le septième chapitre, mais il ne mérite peut-être pas d'être acheté à plein prix en ce moment.

Mario Kart 8 Deluxe

Image courtoisie Nintendo

C'est le plus récent titre de la série Mario Kart et il date techniquement de 2014, vu qu'il était également sur la Wii U. Difficile de justifier son prix de 79,99 $, même si c'est un jeu super divertissant. On vous suggère soit d'attendre Mario Kart 9, ou de tout simplement d'attendre la prochaine vente Nintendo.

Cyberpunk 2077

Image courtoisie CD Projekt Red

Parce que le jeu a eu un lancement tellement controversé, surtout en raison de bogues, on vous suggère définitivement d'attendre un beau rabais avant de vous aventurer à Night City. On comprend votre curiosité, car le jeu a quand même plusieurs fans loyaux!

No Man's Sky

Image courtoisie Hello Games

Un peu comme Cyberpunk 2077, No Man's Sky a connu un lancement difficile. Mais Hello Games s'est rattrapé et a conçu l'un des plus beaux jeux de récente mémoire. Le hic: ce n'est pas le type de gameplay qui va plaire à tous; ça mise plus sur l'exploration que l'action, alors si vous voulez l'essayer, attendez que son prix baisse un peu!

Death Stranding

Image courtoisie Kojima Productions

Death Stranding, c'est un gros et magnifique jeu, mais qui divise. Soit que vous allez adorer ça, mais vous allez peut-être aussi détester le monde un peu sombre et lent de monsieur Kojima. Certains comparent même le concept à un genre de walking simulator, qui n'est définitivement pas dans les goûts de tous. Alors, c'est à essayer, mais pas à plein prix.

Les jeux Assassin's Creed

Image courtoisie Ubisoft

On suggère d'acheter les jeux Assassin's Creed en rabais non pas parce qu'ils ne sont pas excellents, mais parce qu'ils font si souvent partie des ventes à rabais! Pourquoi ne pas attendre la prochaine promo?

Wolfenstein II: The New Colossus

Image courtoisie Bethesda Softworks

Du gros fun sale, mais on préfère jouer à ce jeu de 2017 en profitant d'un petit rabais, chose qui arrive quand même souvent sur Steam.

Stardew Valley

Image courtoisie ConcernedApe

Il n'est pas cher et il est excellent, et oui, on croit qu'il vaut son prix. Mais il est tellement souvent en vente que vous pourriez tout simplement le garder dans votre liste de souhaits sur Steam, et attendre les prochains rabais pour enfin vous le procurer!

Yakuza 0

Image courtoisie Sega

Vous avez toujours été curieux de vous initier à la grande saga Yakuza, mais ne savez pas si vous allez aimer la formule de la franchise japonaise, qui allie beat 'em up, histoires de crime rocamboleques et humour ridicule? Yakuza 0 est le point d'entrée idéal de la série et, comme il est souvent en spécial à moins de 10 $, vous ne risquez pas grand-chose si jamais ce n'est finalement pas votre genre de jeu!

Hitman 1, 2 ou 3

Image courtoisie IO Interactive

Souvent vendus au rabais, les trois plus récents titres de Hitman sont parmi les meilleurs de toute la franchise. Drôles, imaginatifs et bien construits, Hitman 1, 2 et 3 vous feront assurément réfléchir, tout en se consommant très bien à petites doses et en ayant une très bonne valeur de rejouabilité. Bref, ils vous donneront beaucoup pour pas cher!

