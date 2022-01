Streaming: jusqu’à 60 $ de rabais sur les microphones USB Blue Yeti

À la recherche d’un microphone USB pour le streaming ou les réunions à distance? On vous propose le microphone USB Blue Yeti, un choix populaire dans la communauté et qui est actuellement en rabais.

Pour éviter de se casser la tête avec une carte de son à installer dans votre PC, des micros avec des connecteurs XLR et l’achat d’une table de mixage, on suggère plutôt de se tourner vers les microphones USB comme solution.

Ils sont faciles à installer et offrent une qualité d’enregistrement impressionnante. En plus, ils seront pratiques pour les réunions à distance.

Le microphone USB Blue Yeti est un modèle facile à installer et offre une excellente qualité sonore à petit prix. Habituellement affiché à 179,99 $, il est possible d’économiser jusqu’à 60 $ sur différentes couleurs de microphones Yeti. Il est offert en 5 couleurs: argent, noir, bleu, rouge et blanc.

Pour commander le microphone Blue Yeti:

