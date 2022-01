On peut désormais consulter son «Wrap-Up PlayStation 2021», mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde

Après Spotify le mois dernier, c’est au tour de PlayStation d’offrir à ses joueurs l’occasion de tracer le bilan de leur année 2021 à travers différentes statistiques.

Comme par les années passées, il est ainsi possible de consulter dès ce jeudi, et ce, jusqu’au 20 février, ses «Temps forts PlayStation», ou «Wrap-Up» dans la langue de Shakespeare, sur le site Web de Sony en accédant à la page suivante.

Au menu, le nombre total d’heures passées sur sa PS4 ou sa PS5, les jeux les plus joués, les trophées récoltés, mais aussi quelques informations intéressantes sur les exclusivités PlayStation. Par exemple, il est possible de consulter combien de kilomètres tous les joueurs ont parcourus collectivement dans Death Stranding en 2021 ou encore découvrir l’arme préférée des joueurs de Returnal.

Un «Wrap-Up» qui ne fonctionne pas pour tout le monde

Cela dit, même quelques heures après sa mise en ligne, la plateforme de statistiques n’était pas accessible à tous les joueurs pour des raisons qui n’ont pas encore été confirmées.

Plusieurs internautes, tant sur la page Twitter canadienne qu’américaine de PlayStation, se plaignaient de ne pas être en mesure de consulter leur «Wrap-Up». Plus près d’ici, en guise d’exemple, deux membres de l’équipe de Pèse sur start ont pu accéder à leurs «Temps forts», tandis qu’un troisième a reçu à répétition des messages d’erreur.

Selon les petits caractères d’un billet de blogue de PlayStation, on précise qu’il faut être âgé d’au moins 18 ans et avoir joué sur une console PS4 ou PS5 au minimum pendant 10 heures en 2021. Il faudrait aussi avoir consenti à la «collecte complète» des données sur PS5 pour avoir accès à son compte-rendu.

Certes, différents joueurs sur les réseaux sociaux disaient satisfaire tous les critères, mais obtenir tout de même un message d’erreur. Chez Pèse sur start, sur deux personnes qui avaient limité la collecte de leurs données sur PS5, une avait accès à ses «Temps forts» et l’autre non. Et même après avoir changé le paramètre en question, la page n’était toujours pas accessible pour cette dernière.

Bref, si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, vous n’êtes pas seul! En espérant que la situation soit réglée, ou du moins clarifiée, dans les prochaines heures afin de combler le besoin de statistiques de tout un chacun.

