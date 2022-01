Où précommander les façades interchangeables pour la PS5

Après leur dévoilement en décembre dernier, une petite sélection de façades officielles pour la PS5 est maintenant offerte en précommande.

Sony a dévoilé, en fin d’année 2021, une nouvelle gamme de coloris pour les accessoires PS5, mais aussi des façades interchangeables pour la console.

Pour l’instant, seules les couleurs Midnight Black et Cosmic Red sont en précommande et leur sortie est prévue pour le 28 janvier prochain. Toutefois, les couleurs Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple ne devraient pas tarder à s’ajouter à la liste et seront mises à jour sous cet article dès que ce sera le cas.

Pour précommander les façades officielles de la PlayStation 5 pour 69,99 $:

