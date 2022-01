Voici pourquoi les tarifs de Netflix augmentent encore

Le géant américain Netflix a annoncé une nouvelle hausse de ses tarifs vendredi dernier, une tendance que l’on observe aussi chez ses plus grands concurrents. Mais en période d’inflation et de forte concurrence, cette décision s’avère risquée.

L’abonnement Netflix standard, à deux écrans, passera progressivement de 14,99 $ à 16,49 $. Le plan premium augmentera pour sa part de 2 $ pour atteindre 20,99 $. Le plan de base, quant à lui, reste inchangé à 9,99 $.

Netflix Canada a justifié l’augmentation du prix de ses abonnements standard et premium par sa volonté de «continuer à offrir une grande variété d'options de divertissement de qualité», selon le porte-parole de l’organisation.

De son côté, Disney+ a fait passer son abonnement mensuel de 8,99$ à 11,99$ au début de l’année.

Concurrence féroce

Si vous payez plus cher, c’est d’abord pour que Netflix puisse continuer à produire une grande variété de contenu maison – comme Squid Game, Stranger Things et Ozark – mais aussi pour qu’il puisse faire face à la concurrence féroce qui lui vole des parts de marché.

«Cette année, les parts de marché ont été grugées par HBO Max et Disney+ qui est un nouveau gros joueur dans l’industrie, explique le professeur de journalisme à l’École des médias de l’UQAM, Patrick White. La concurrence est rude et ça ajoute une pression additionnelle pour Netflix, qui est cotée en bourse et qui a des comptes à rendre aux marchés financiers.»

L’action de Netflix a dégringolé de 20% vendredi, à l’ouverture des marchés à Wall Street. C’est la faible croissance des nouveaux abonnements – la plus faible depuis 2015 – qui a effrayé les investisseurs.

Un pari risqué pour Netflix

L’inflation dans plusieurs secteurs d’activités et l’offre très variée en diffusion en continu pourraient pousser certains utilisateurs à revoir leur portefeuille d’abonnements. D’autres pourraient être tentés de migrer vers une autre plateforme, comme Disney+ à 11,99$ par mois, ou Crave, à 9,99$.

«Il y a une limite au budget des consommateurs», croit Patrick White.

«L’inflation est à 5,8% au Canada, la pire augmentation en 30 ans, et les gens devront prendre rapidement des décisions cette année comme : “Qu’est-ce que je laisse tomber dans mes abonnements?”», prédit le professeur.

Au Québec, Netflix fait concurrence à tou.tv, Crave, Club illico et ce, sans parler des chaînes américaines comme HBO Max, Hulu, Disney+ et Amazon Prime qui ont vécu des ascensions fulgurantes au cours des derniers mois.

