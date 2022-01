Square Enix Montréal souligne ses 10 ans avec 100 000$ en dons

Le bureau montréalais de Square Enix souligne son 10e anniversaire et redonne à la communauté urbaine en versant 10 dons à des organismes sans but lucratif locaux, pour un total de 100 000$.

Dans un communiqué, la filiale de Montréal explique que les organismes ont été sélectionnés par les employés à la lumière de leur importance pour eux et des valeurs du studio. Ils se situent dans les secteurs de l’éducation, de la diversité, de l’inclusion, de la santé et de la lutte contre la pauvreté.

En partenariat avec Centraide du Grand Montréal, Opération Enfant Soleil, le Mouvement montréalais Les Filles & le code et Projet 10, ces dons contribueront à soutenir les familles et les particuliers touchés par la pauvreté, l’isolation et la discrimination. Ils aideront aussi à développer et à offrir de meilleurs soins de santé pédiatriques, ainsi qu’à encourager une plus grande diversité à long terme dans l’industrie des jeux vidéo.

«Nous sommes chanceux de faire partie d’une industrie qui est sortie virtuellement indemne de la pandémie. Nous ne pouvions imaginer célébrer le 10e anniversaire du studio sans redonner à la collectivité au sein de laquelle nous vivons et travaillons en offrant notre soutien aux populations vulnérables et en favorisant l’inclusion», a expliqué Patrick Naud, chef de studio chez Square Enix Montréal.

