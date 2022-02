Une collection DC Justice League signée Puma [PHOTOS]

Puma dévoile une collection de vêtements sportifs à l’effigie de Justice League de DC qui est maintenant disponible à l’achat en ligne.

Cette collection de vêtements pour toute la famille comprend des pantalons, leggings, t-shirts, chandails à capuchon et des souliers à l’effigie de Wonder Woman, Superman, Batman et les autres membres de Justice League. De tout pour le sport... ou pour rester en mou à la maison!

Pour consulter l’intégralité de la collection, rendez-vous sur le site de Puma par ici.

Voici quelques items dans la collection; d'autres s'ajouteront dans les prochaines semaines.

Courtoisie Puma

