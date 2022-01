The Batman sera le plus long film de la franchise avec une durée de près de trois heures

Il faudra modérer sa consommation de boisson gazeuse pour passer au travers du prochain Batman sans se lever de son siège, alors que le long-métrage de Matt Reeves durera près de trois heures.

Ainsi, à 2h55, comme l’a révélé The Hollywood Reporter, The Batman sera le plus long film de la franchise et même l’un des plus longs films de superhéros de l’histoire.

Du côté des Batman, le record était précédemment détenu par The Dark Knight Rises de Christopher Nolan à 2h44. The Dark Knight suivait pas loin à 2h32. À titre comparatif, les deux Batman de Tim Burton faisaient chacun 2h06.

Cela dit, The Batman ne deviendra pas non plus LE film le plus long dans le rayon des productions de DC Comics et Marvel. Avengers: Endgame détient encore la palme avec un toujours très impressionnant 3h01. Évidemment, c’est si on ne compte pas la version de Justice League revue par Zack Snyder, qui, elle, dure 4h02. Cela dit, celle-ci n’est jamais parue au cinéma.

Rappelons que The Batman, qui doit sortir en salle le 4 mars prochain, avait dévoilé plus tôt ce mois-ci des clichés permettant de voir de plus près ses deux principaux vilains, le Riddler et le Pingouin, respectivement interprétés par Paul Dano et Colin Farrell.

En plus de Dano, Farrell et Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne et de son alter ego masqué, le long-métrage de Matt Reeves mettra également en vedette Zoë Kravitz (Catwoman) et Jeffrey Wright (le commissaire Gordon).

