Nintendo Switch Sports: la suite de Wii Sports arrive enfin sur la console [VIDÉO]

Nintendo annonce une suite spirituelle aux classiques Wii Sports et Wii Sports Resort, Nintendo Switch Sports avec des sports amusants.

On pourra retrouver les classiques de Wii, comme le bowling et le tennis, mais aussi de nouveaux sports tels que le soccer et le volleyball. Voyez la bande-annonce ici même.

Bande-annonce Nintendo Switch Sports

Nintendo a aussi annoncé que deux sports seront ajoutés dans des mises à jour gratuites. D'abord, du soccer verra son arrivée cet été, puis à l'automne, on aura droit à du golf. Une sangle pour attacher une manette Joy-Con à la cuisse pour le mode shoot-out du jeu de soccer sera vendue avec la version physique du jeu.

De plus, entre le 16 et le 19 février, un test en ligne aura lieu et sera accessible aux abonnés du service Nintendo Switch Online.

La sortie de Nintendo Switch Sports est prévue le 29 avril 2022.

