Toutes les annonces faites au Nintendo Direct du 9 février

Mercredi soir, Nintendo s’est offert une présentation de plus de 40 minutes remplie de rebondissements, de surprises, et plus encore! Pèse sur Start a rassemblé toutes les annonces du Nintendo Direct ici-même.

Plusieurs surprises se sont enchaînées lors de la première présentation de l’année du géant japonais, dont la venue de plusieurs classiques sur la Switch: Chrono Cross, Earthbound, Portal. De plus, on a eu droit à l'annonce d'un nouveau Mario Strikers et même à celle d'un Nintendo Switch Sports. Toutefois, pas de nouvelles de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Voici toutes les annonces qui ont été faites au Nintendo Direct de mercredi soir.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Gameplay de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

No Man's Sky arrive sur la Nintendo Switch cet été

Mario Strikers Battle League

Nouveau gameplay du mode coop de Splatoon 3

Front Mission 1st: Remake

Disney Speedstorm

Star Wars: The Force Unleashed

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Gameplay de Kirby and the Forgotten Land

Klonoa Phantasy Reverie Series

Portal: Companion Collection

Le classique japonais Live A Live de 1994 sort pour la première fois en Amérique du Nord.

Nintendo Switch Sports

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Triangle Strategy

DLC de Cuphead: The Delicious Last Course

Mise à jour gratuite de Metroid Dread

Earthbound + Earthbound Beginnings

Zombie Army 4

GetsuFumaDen: Undying Moon

Two Point Campus

Nouveau DLC de Mario Kart 8 Deluxe

Xenoblade Chronicles 3

Pour visionner la présentation intégrale:

