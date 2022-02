Doctor Strange, Moon Knight, Lord of the Rings: les meilleures bandes-annonces du Super Bowl

Le Super Bowl, c’est l’occasion de regarder les deux meilleures équipes du moment dans la NFL s’affronter, mais aussi de se régaler d’une avalanche de publicités savoureuses entre les jeux.

Depuis quelques années, ces fameuses pauses publicitaires sont d’ailleurs le théâtre de la diffusion d’une panoplie de nouvelles bandes-annonces pour de grosses productions télévisuelles ou cinématographiques à venir. Et vous l’aurez deviné, l’édition 2022 de l’événement sportif n’a pas fait exception à la règle!

De la série d’Amazon The Lord of the Rings: The Rings of Power aux prochaines aventures de Doctor Strange, en passant par Moon Knight, les amoureux de télé et cinéma geek en ont ainsi eu pour leur argent.

Voici donc les plus intéressantes nouvelles bandes-annonces qui ont été présentées dimanche soir lors du Super Bowl.

Nouvel extrait de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Nouvelle bande-annonce de Moon Knight

Premier aperçu de Lord of the Rings: The Rings of Power

Nouvelle bande-annonce de Sonic the Hedgehog 2

Premier extrait de Nope, le prochain film d’horreur de Jordan Peele

