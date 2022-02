Capcom dévoile Street Fighter 6 avec une courte bande-annonce

Capcom a mis fin aux incessantes rumeurs tôt lundi matin, en partageant une première bande-annonce de Street Fighter 6, officialisant la sortie prochaine du nouveau volet de la franchise de jeux de combat.

Le court extrait montre le célèbre Ryu, visiblement un peu plus vieux et portant la barbe, en sandales, sur le point d’affronter Luke, un jeune personnage ajouté à Street Fighter 5 en 2021. L’aperçu ne dure qu’une trentaine de secondes, mais s’avère bien riche en muscles, sueur et testostérone.

Hélas, pour le moment, c’est toute l’information que Capcom veut bien partager. L'éditeur n'a révélé aucune date de sortie et n'a fourni aucun autre détail sur le jeu, si ce n’est qu’on en saura davantage sur le titre à «l’été 2022».

Une compilation de jeux de combat en juin

Capcom a aussi annoncé un autre jeu très tôt ce lundi, la Capcom Fighting Collection, qui se voudra un ensemble de différents titres de combat de l’éditeur, dont certains seront rendus accessibles pour la première fois aux joueurs en dehors du Japon.

Voici la liste complète des jeux que comprendra la collection:

Darkstalkers: The Night Warriors

Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

Red Earth

Cyberbots: Fullmetal Madness

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter 2 Turbo

Hyper Street Fighter 2

Capcom Fighting Collection doit paraître le 24 juin prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

