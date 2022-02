The Last of Us: la série HBO ne sortira pas avant 2023, mais «ne décevra pas les fans»

Il faudra montrer encore un peu de patience avant de voir l’adaptation télévisuelle de Last of Us débarquer sur nos petits écrans.

Si la série inspirée de la franchise de Naughty Dog devait d’abord arriver en 2022, le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, a remis les pendules à l’heure lors d’une entrevue avec Deadline mercredi, affirmant que l’œuvre ne paraîtrait finalement pas avant 2023.

«Ce ne sera pas diffusé en 2022, ils sont encore en train de tourner au Canada. J’imagine que vous allez la voir en 2023», a souligné Bloys.

Ce dernier a toutefois tenu à ajouter que la série semblait pour le moment fort prometteuse et qu’il était très satisfait de ce qu’il avait vu jusqu’à maintenant.

«J’ai vu quelques premiers épisodes et je suis très excité. Craig [Mazin, le coconcepteur de la série] a fait Chernobyl pour nous, il est un fantastique réalisateur et scénariste. Ce que j’ai vu a l’air incroyable, donc je suis excité, mais ce ne sera pas pour 2022», a-t-il ajouté.

D’autres éloges de la part de Pedro Pascal

Le directeur du contenu de HBO n’est d’ailleurs pas le seul à avoir partagé son enthousiasme au cours des derniers jours au sujet de l’adaptation télévisuelle de Last of Us.

L’interprète de Joel dans celle-ci, Pedro Pascal, a également fait valoir que la série télé devrait répondre aux attentes des inconditionnels de la franchise de jeux.

«Je crois que l’adaptation est plus que capable de rivaliser avec le jeu. Je n’ai absolument aucun doute que nous ne décevrons pas les fans et les nouveaux téléspectateurs», a soutenu l’acteur dans une entrevue avec le magazine allemand Neelix, traduite par DualShockers.

Désormais prévue pour 2023, la série HBO The Last of Us mettra également en vedette Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, de même que Nick Offerman, Gabriel Luna, Merle Dandrige, Jeffrey Pierce, Anna Torv, Nico Parker et Murray Bartlett.

