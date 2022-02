Horizon Forbidden West: Guerrilla travaille sur une mise à jour pour régler «divers problèmes visuels»

Dans le sillage de la sortie d’Horizon Forbidden West, le développer Guerrilla Games dit être en train de travailler d’arrache-pied pour résoudre «divers problèmes visuels» rencontrés par plusieurs joueurs depuis la parution du titre, vendredi dernier.

«Merci de partager vos divers problèmes visuels avec nous par le biais de notre formulaire de soutien. L’équipe travaille avec vigilance pour résoudre ces problèmes avec une priorité élevée et vise à publier une mise à jour dès que possible», a mentionné lundi sur Reddit l’un des membres du studio néerlandais, comme l’a remarqué IGN.

«Nous comprenons vos frustrations et sommes reconnaissants pour votre patience. Nous faisons de notre mieux pour vous ramener rapidement dans la nature sauvage afin que vous puissiez explorer tous les secrets de l’Ouest interdit», poursuit la porte-parole dans la publication.

Ce suivi de la part de Guerrilla se veut une réponse aux critiques et commentaires de joueurs qui se plaignent depuis la sortie de Forbidden West de quelques problèmes visuels.

Ceux-ci rapportent notamment des textures qui apparaissent trop tard, des augmentations soudaines de luminosité, certains flous de mouvements mal implémentés et une accentuation des textures parfois trop forte. D’autres se montrent déçus des graphismes dans le mode «Performance» du jeu sur PS5.

Vendredi dernier, dans un autre billet sur Reddit, Guerrilla Games avait appelé les internautes à rapporter directement au studio les bogues et différents problèmes rencontrés dans Horizon Forbidden West en utilisant un formulaire spécial et en joignant autant que possible des vidéos et captures d’écran.

Paru le 18 février dernier sur PS4 et PS5, le titre exclusif à PlayStation avait déjà bénéficié à sa sortie d’une première mise à jour. Difficile à dire pour le moment quand la prochaine suivra, mais le studio semble tout au moins y plancher de façon prioritaire.

Malgré ces quelques problèmes visuels rapportés par la communauté, Forbidden West a tout de même remporté jusqu’à maintenant un bon succès, autant populaire que critique, entre autres ici même chez Pèse sur start.

