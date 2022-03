Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 Biohazard arrivent sur PS5 et Xbox Series X/S

Bonne nouvelle pour les fans de Resident Evil qui sont propriétaires de PlayStation 5 et Xbox Series X/S: Capcom annonce que Resident Evil 7 Biohazard et les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 s’en viennent sur les consoles de nouvelle génération.

• À lire aussi: Les meilleurs jeux vidéo d'horreur de tous les temps

• À lire aussi: Capcom dévoile Street Fighter 6 avec une courte bande-annonce

Mais ce n’est pas tout! Selon le communiqué, les joueurs qui possèdent Resident Evil 2, Resident Evil 3 ou Resident Evil 7 Biohazard sur PS4 ou Xbox One, seront éligibles à une mise à jour gratuite via l’option de mise à niveau numérique PS5 ou par le service Xbox Smart Delivery. Cette même mise à jour sera aussi offerte sans frais aux propriétaires des jeux sur PC. La mise à niveau pour PS5, Xbox Series X/S et PC sera disponible plus tard cette année.

Les fans pourront donc redécouvrir les jeux d'horreur de Capcom avec des graphismes améliorés, une meilleure fréquence d’images et une meilleure immersion audio 3D. De plus, pour les joueurs PS5, les trois titres prendront en charge le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense.

La date exacte de la sortie des trois jeux et de leurs mises à jour sur les nouvelles générations de consoles n’a pas encore été dévoilée, mais devrait avoir lieu avant la fin de l’année.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s