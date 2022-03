140 $ de rabais sur un ensemble GoPro HERO9

La caméra d'action est un objet indispensable pour immortaliser les descentes en ski, en planche, ou d'autres exploits sportifs. Ça tombe bien, puisque l’une des meilleures caméras du genre, la GoPro Hero9, est actuellement en solde.

Il est possible de mettre la main sur un ensemble GoPro HERO9 Black comprenant l’appareil photo noir, un support intégré, une poignée flottante, une prise pivotante magnétique, une carte SD 32 Go, une batterie rechargeable de rechange et un étui.

Habituellement affiché à 599,99 $, on peut s'offrir l'ensemble GoPro HERO9 Black pour seulement 459,99$.

Pour commander l’ensemble GoPro HERO9 Black, c’est par ici.

