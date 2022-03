Grande vente sur le PS Store: plusieurs excellents jeux PS4 et PS5 à bas prix

Une autre semaine, une autre grande vente sur le PlayStation Store, alors que Sony y met au rabais bon nombre d’excellents titres numériques pour la PS5 et la PS4.

• À lire aussi: Gran Turismo 7: comme en 1997 [CRITIQUE]

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [MARS 2022]

La promotion, qui regroupe les «jeux incontournables» de la boutique en ligne, est en vigueur jusqu’au 16 mars et regroupe pas moins de 351 articles en solde.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment des exclusivités de grande qualité pour les consoles PlayStation, comme Marvel’s Spider-Man et The Last of Us Part II, des titres récents comme Life is Strange: True Colors, de même que plusieurs très bons jeux indépendants.

Voici quelques jeux à bas prix qui ont attiré notre attention:

Control Ultimate Edition (PS4 et PS5)

53,49 $ 18,72 $

18,72 $ Dead by Daylight (PS4 et PS5)

39,99 $ 15,99 $

15,99 $ Disco Elysium - The Final Cut (PS4 et PS5)

53,49 $ 34,76 $

34,76 $ Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4)

26,99 $ 10,79 $

10,79 $ Judgment (PS5)

53,49 $ 26,74 $

26,74 $ The Last of Us Part II (PS4)

53,49 $ 26,74 $

26,74 $ Life is Strange: True Colors (PS4 et PS5)

79,99 $ 47,99 $

47,99 $ Little Nightmares (PS4)

24,99 $ 6,24 $

6,24 $ LittleBigPlanet 3 (PS4)

19,99 $ 9,99 $

9,99 $ Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition (PS4)

49,99 $ 24,99 $

24,99 $ The Messenger (PS4)

26,99 $ 10,79 $

10,79 $ MLB The Show 21 (PS4)

29,99 $ 14,99 $

14,99 $ My Friend Pedro (PS4)

26,99 $ 10,79 $

10,79 $ Outlast (PS4)

26,99 $ 5,39 $

5,39 $ Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)

39,99 $ 19,99 $

19,99 $ Ratchet & Clank (PS4)

26,99 $ 13,49 $

13,49 $ Resident Evil 3 (PS4)

49,99 $ 19,99 $

Pour voir l’ensemble de la vente sur le PlayStation Store, c’est par ici!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s