Pèse sur Start souligne l'anniversaire de la Switch avec un questionnaire amusant

La console Nintendo Switch a 5 ans aujourd’hui! On voulait souligner cet anniversaire bien à notre façon, c’est-à-dire en s’amusant un peu.

Vous rappelez-vous des questionnaires qu’on s’envoyait par courriel dans les années 2000? On a rédigé un questionnaire comme ceux-ci, mais avec plein de questions amusantes sur la Nintendo Switch auxquelles on a répondu.

On vous invite à participer dans les commentaires!

Le jeu dans lequel tu as perdu le plus d'heures:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild! Toutes consoles confondues, c'est l'un des mondes ouverts que j'ai le plus exploré. Il a toujours le don de nous émerveiller et de nous surprendre.

Le jeu que tu regrettes avoir acheté?

Probablement Mario Tennis Aces. Pas que le jeu est mauvais, au contraire! Par contre, après quelques heures suivant son achat... je n'y suis jamais retourné. Ça fait cher la minute.

Le jeu que tu attends le plus:

Breath of the Wild 2! Tu parles d'une question...

Le jeu qui n'existe pas encore, mais que tu aimerais voir sur la Switch:

Le retour de Conker's Bad Fur Day? Avec un peu de bonne volonté de Microsoft, ce n'est rien d'impossible... Quoique je rêve probablement en couleur!

Le problème technique qui te dérange le plus:

Les problèmes de fiabilité et de «drift» des Joy-Con. À long terme, la manette pro devient un essentiel.

Ton mode préféré (portable ou branchée):

Branchée, mais la flexibilité d'amener la console en voyage est toujours la bienvenue.

Le meilleur jeu québécois sur la Switch:

Spiritfarer! C'est doux, doux, doux.

Ta couleur de Joy-Con préférée:

La paire mauve et orange! Allez me dire que ça ne vous rappelle pas Wario et Waluigi...

Ton édition Switch préférée:

L'édition d'Animal Crossing est tellement jolie...

La fonction que tu aimerais voir sur la prochaine Switch:

Plus de puissance et du 4K! Côté graphismes, la différence commence vraiment à se faire sentir avec les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Le premier jeu auquel tu as joué sur la Switch:

Breath of the Wild... même si on l'avait déjà sur la Wii U. (Oui, on a ça à la maison... Je sais.)

Le jeu que tout le monde devrait essayer sur la Switch:

À défaut de passer pour l'homme d'un seul jeu, cinq ans plus tard, je crois encore que Breath of the Wild est toujours le jeu le plus rassembleur et impressionnant de la Switch. C'est dit!

Le meilleur jeu indépendant sur la Switch:

Undertale est une incroyable aventure qui se joue merveilleusement bien en mode portable sur la Switch. Mention spéciale aussi à Stardew Valley et Untitled Goose Game. HONK!

Si ta Switch se faisait voler, en achèterais-tu une autre?

Probablement... mais seulement pour les jeux de Nintendo. Parce que pour le reste, je suis obligé de dire que le Steam Deck de Valve commence à me faire de l'oeil...

Le jeu dans lequel tu as perdu le plus d'heures:

Animal Crossing: New Horizons, dans lequel j’ai plus de 155 heures. Je ne peux plus cacher ma passion pour la décoration intérieure.

Le jeu que tu regrettes avoir acheté?

Stardew Valley, non pas parce que le jeu est mauvais... mais je préfère le contrôle clavier/souris sur PC.

Le jeu que tu attends le plus:

Pokémon Scarlet/Violet. J'aurais toujours soif pour des nouveaux jeux Pokémon.

Le jeu qui n'existe pas encore, mais que tu aimerais voir sur la Switch:

Je rêve d'un nouveau Donkey Kong Country!

Le problème technique qui te dérange le plus:

On ne peut passer sous le silence le Joy-Con drift, malheureusement.

Ton mode préféré (portable ou branchée):

Branchée sur son socle, les jeux colorés de Nintendo sont mieux savourés sur une grosse télévision!

Le meilleur jeu québécois sur la Switch:

The Messenger, un bijou pour un fan de Ninja Gaiden sur NES.

Ta couleur de Joy-Con préférée:

Les Joy-Con édition The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, pour le facteur « collectionneur ».

Ton édition Switch préférée:

La Switch Lite Pokémon Sword/Shield car sa combinaison de couleurs est unique.

La fonction que tu aimerais voir sur la prochaine Switch:

Une Switch avec un meilleur processeur graphique et la possibilité de faire du 4K.

Le premier jeu auquel tu as joué sur la Switch:

Super Mario Odyssey, le jeu qui m'a convaincue d'acheter la console!

Le jeu que tout le monde devrait essayer sur la Switch:

Même si le jeu a déjà 5 ans, Breath of the Wild reste, selon moi, le jeu le plus pertinent et la meilleure introduction aux jeux Zelda et de Nintendo en général.

Le meilleur jeu indépendant sur la Switch:

La Switch est tellement une console qui réussit à faire briller les titres indépendants! Je suis déchirée entre Dead Cells, Shovel Knight et Celeste.

Si ta Switch se faisait voler, en achèterais-tu une autre?

Totalement, c'est une console que je revisite trop souvent, et mon petit cœur serait brisé en mille morceaux, parce que je possède une édition limitée!

Le jeu dans lequel tu as perdu le plus d'heures:

Animal Crossing: New Horizons. J'ai plus de 200 heures...!

Le jeu que tu regrettes avoir acheté?

Pokémon Shield. J'ai trouvé ça plate à mort.

Le jeu que tu attends le plus:

BOTW 2, bien entendu!

Le jeu qui n'existe pas encore, mais que tu aimerais voir sur la Switch:

Est-ce qu'il y a vraiment un jeu qui n'existe pas sur la Switch? Je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts.

Le problème technique qui te dérange le plus:

Le Joy-Con drift. J'en ai eu vraiment beaucoup.

Ton mode préféré (portable ou branchée):

Portable pour les petits jeux zen!

Le meilleur jeu québécois sur la Switch:

Définitivement Spiritfarer. Quel chef-d'œuvre !

Ta couleur de Joy-Con préférée:

Celles de la console Animal Crossing. J'aime le petit look pastel.

Ton édition Switch préférée:

La Switch Lite jaune!

La fonction que tu aimerais voir sur la prochaine Switch:

Je veux juste une Switch plus puissante, qui peut vraiment gérer des jeux plus exigeants.

Le premier jeu auquel tu as joué sur la Switch:

Je crois que c'était Breath of the Wild? Je ne voulais rien savoir de 1-2 Switch. Pas quand il y a un nouveau Zelda à explorer.

Le jeu que tout le monde devrait essayer sur la Switch:

Breath of the Wild, sans hésiter. C'est un jeu qui se joue encore magnifiquement bien, même s'il a 5 ans.

Le meilleur jeu indépendant sur la Switch:

Il y en a tellement. Spiritfarer, Celeste, Stardew Valley, Untitled Goose Game, Cuphead, Rain on Your Parade...Ça dépend des goûts!

Si ta Switch se faisait voler, en achèterais-tu une autre?

Une Switch Lite, oui. Une Switch de base, pas à ce stade-ci. J'attendrais la nouvelle édition...qui sortira dans genre, 10 ans.

