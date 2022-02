Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC de mars 2022

Après un mois de février riche en émotions, mars ne sera pas de tout repos. Les prochaines semaines seront remplies de nouveaux jeux, autant sur PC que sur consoles.

Bien qu'on attende de pied ferme de grosses productions comme Gran Turismo 7, Kirby and the Forgotten Land, Ghostwire: Tokyo et Triangle Strategy, le mois de mars amène aussi avec lui une panoplie de titres indépendants pour tous les goûts, peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez.

Voici donc les jeux qui sortiront sur consoles et PC en mars :

1er mars

Little Orpheus – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, MacOS

Megaquarium: Freshwater Frenzy (DLC) – PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Conan Chop Chop – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

2 mars

35MM – PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Zombie Rollerz: Pinball Heroes – PC, Nintendo Switch, MacOS

3 mars

Babylon’s Fall – PS5, PS4, PC

Beholder 3 – PC, MacOS

4 mars

Gran Turismo 7 – PS5, PS4

Gunborg: Dark Matters – PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Music Racer: Ultimate – PS5, Xbox Series X/S

Triangle Strategy – Nintendo Switch

10 mars

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok [DLC] – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Distant Worlds 2 – PC

Submerged: Hidden Depths – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Time Loader – PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Workshop Simulator – PS4, Xbox One, PC

Chocobo GP – Nintendo Switch

11 mars

.hack//G.U. Last Recode – Nintendo Switch

WWE 2K22 – PS5, PS4,Xbox Series X/S, Xbox One

15 mars

Grand Theft Auto V – PS5, Xbox Series X/S

Grand Theft Auto: Online – PS5, Xbox Series X/S

Phantom Breaker: Omnia – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

16 mars

Tunic – Xbox Series X/S, Xbox One, PC, MacOS

17 mars

Dark Deity – Nintendo Switch

Persona 4 Arena Ultimax – PS4, Nintendo Switch, PC

This Means Warp – PC

The Settlers – PC

18 mars

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Who Pressed Mute on Uncle Marcus? – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

22 mars

Rune Factory 5 – Nintendo Switch

24 mars

Lumote: The Mastermote Chronicles – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, PC

The Ascent – PS4, PS5

25 mars

29 mars

Crusader Kings 3 – PS5, Xbox Series X/S

In Nightmare – PS4

WRC 10 – Nintendo Switch

Abermore – PC

30 mars

Death Stranding Director's Cut – PC

Uragun – PC

31 mars

Coromon – Nintendo Switch, PC

FixFox – PC

Pirates of Gravitae – PC

Weird West – PS4, Xbox One, PC

Quelque part en mars (si tout va bien)

Eternal Threads – PC

Fortnite Season 2 Chapter 3 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Have A Nice Death – PC

Hometopia – PC

