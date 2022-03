Nintendo: rabais de 30$ sur la Game & Watch Super Mario Bros

Sortie à l’occasion du 35e anniversaire de Super Mario, la petite console Game & Watch Super Mario Bros. est définitivement un jouet unique en son genre. Si elle ne fait pas encore partie de votre collection, c’est le moment parfait pour se la procurer.

Inspirée des premières consoles portables de Nintendo de 1980, la Game & Watch Super Mario Bros. est une petite console qui tient dans la paume de votre main. Possédant un écran LCD rétroéclairé, la console «rétro» permet donc de jouer, jour et nuit, aux 3 jeux préinstallés: Super Mario Bros, The Lost Levels et Ball.

De plus, des fonctionnalités d’horloge et d’alarme sont incluses avec 35 styles différents.

Habituellement affichée à 69,99$, la console Game & Watch Super Mario Bros est offerte à 39,99 $, pour un temps limité.

Pour commander la console Game & Watch Super Mario Bros, c'est par ici.

