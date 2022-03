Vente éclair: jusqu’à 70$ de rabais sur des SSD ADATA avec dissipateur de chaleur pour la PS5

ADATA propose un SSD nVME spécialement adapté pour la PlayStation 5, en deux formats, à petit prix.

Jusqu’à 15h, ce 8 mars, il est possible d'économiser jusqu’à 70 $ sur des SSD de 1 et 2 To. Ce modèle est spécialement conçu avec la PS5 en tête et est muni d’un dissipateur de chaleur avec un profil bas déjà installé.

Selon ADATA, les disques Premium SSD pour PS5 répondent aux spécifications techniques dévoilées par Sony, et sont donc en mesure d’offrir les performances requises sans sacrifier l'expérience de l'utilisateur. Que ce soit pour le PC ou la PS5, ces disques SSD seront toujours un ajout pratique pour les gamers.

Pour commander le disque SSD M.2 nVME ADATA Premium pour PS5:

