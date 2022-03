Returnal: une grosse mise à jour s’en vient avec un mode coop et des défis supplémentaires

Vous rêvez de retourner vous faire démolir encore et encore sur Atropos? Réjouissez-vous, puisque Returnal est de retour avec une grosse mise à jour qui offrira un volet coop, de même qu’un nouveau mode de jeu qui mettra la patience des joueurs à l’épreuve.

• À lire aussi: Returnal sera un chef-d’œuvre pour certains... et un enfer pour d’autres [CRITIQUE]

Révélée lors de la présentation State of Play de Sony mercredi, la mise à jour intitulée Returnal: Ascension sera déployée le 22 mars prochain. Une bande-annonce a été partagée par la même occasion, permettant de jeter un œil sur le nouveau contenu élaboré par le studio finlandais Housemarque.

À l’origine une expérience roguelike (très) solitaire, Returnal proposera donc sous peu un mode coopératif en ligne, permettant de traverser une boucle temporelle avec un ami, ou même un étranger, si on a besoin d’un coup de main pour venir à bout d’un biome, d’un boss... ou juste du jeu en général.

Une belle nouvelle pour celles et ceux qui trouvaient le jeu de tir à la troisième personne un peu trop difficile et, par le fait même, un peu trop frustrant.

Seule ombre au tableau, toutefois, une option multijoueur locale en écran partagé ne semble pas offerte pour le moment. Si vous voulez partager Returnal avec quelqu’un d’autre, il faudra donc absolument le faire en ligne.

Une ascension sans fin

Quant à l’autre grande nouveauté de Returnal: Ascension, il s’agit d’un mode un peu plus arcade du nom de Tour de Sisyphe. Dans celui-ci, vous aurez pour but de gravir, ô surprise, une tour et de monter le plus haut possible, tout en faisant face à des hordes d’ennemis et un boss du nom d’Algos, qui reviendra, de plus en plus fort, à la fin de chaque phase de l’ascension.

Image courtoisie Housemarque

Ce qui distingue la Tour de Sisyphe, cependant, c’est qu’elle n’a pas de fin! L’objectif ici est donc de se rendre le plus loin possible et d’établir le meilleur score avant, inévitablement, de mourir oblitéré par de vilains extraterrestres. Bref, un mode destiné aux amoureux des jeux précédents du développeur Housemarque et à celles et ceux qui aiment se mesurer aux autres joueurs du monde entier.

La mise à jour Ascension sera gratuite et déployée le 22 mars prochain. Rappelons que Returnal est paru en avril 2021, exclusivement sur PS5.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s