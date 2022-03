Une NVIDIA RTX 3080 10 Go de MSI est en stock

Bien que leur disponibilité soit encore très limitée, de plus en plus de cartes graphiques réussissent à se faufiler sur le marché, comme c’est le cas de cette RTX 3080 10 Go de MSI.

La RTX 3080 LHR Ventus 3X Plus OC de MSI comprend 10 Go de mémoire GDDR6X, trois sorties DisplayPort et une sortie HDMI 2.1. MSI recommande un boîtier d’alimentation de 750W minimum.

Cette pièce tant convoitée est présentement vendue à 1697 $, sans frais de livraison. Assurez-vous de sélectionner l’item vendu par GPU LIVE et expédié par Amazon, et non par d'autres vendeurs.

Pour commander cette carte graphique GeForce RTX 3080 LHR Ventus 3X Plus OC de MSI, c’est par ici.

