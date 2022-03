DC: Aquaman 2 et The Flash reportés à 2023

Warner Bros. a procédé à un gros remaniement de son calendrier de films et plusieurs titres de DC voient leurs sorties reportées à plus tard.

Selon Variety, le remaniement touche cinq titres de franchises de DC. D’abord, Aquaman and the Lost Kingdom, qui devait sortir le 16 décembre 2022, voit sa date de sortie repoussée au 17 mars 2023. The Flash, prévu pour 4 novembre 2022, sortira plutôt le 23 juin 2023. Des retards de production induits par la COVID-19 avec les effets visuels sont malheureusement les raisons pour lesquels ces deux films rateront leurs dates de sortie initiales.

Black Adam, mettant en vedette Dwayne Johnson, a été reporté de trois mois et prendra l’affiche le 21 octobre de cette année. DC League of Super-Pets, quant à lui, reprendra l’ancienne date de sortie de Black Adam, soit le 29 juillet 2022.

Enfin, Shazam! Fury of the Gods est le seul dont la date a été devancée. Le film avec Zachary Levi, qui devait sortir en juin 2023, arrivera en salles à temps pour la saison des Fêtes, le 12 décembre 2022.

D’autres sorties touchées

Le film Wonka, mettant en vedette Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka, voit sa date de sortie repoussée de plusieurs mois, du 17 mars 2023 au 15 décembre 2023.

Finalement, on a eu droit à une date de sortie pour Meg 2: The Trench, avec Jason Statham. Le film de catastrophe de requins arrivera le 4 août 2023.

