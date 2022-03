Xbox Game Pass: Le Donjon de Naheulbeuk, Shredders et F1 2021 arrivent à la fin mars

Fidèle à son habitude, Microsoft a levé le voile ce mardi sur les nouveaux jeux qui se joindront dans les deux prochaines semaines à la Xbox Game Pass. Et force est d’admettre que les abonnés du service ne risquent pas de s’ennuyer prochainement!

Parmi les nouveautés qui s’ajouteront à la Game Pass, on retrouve entre autres Shredders, qui nous ramènera à la belle époque des jeux de planche à neige, Norco, un jeu d’aventure point-and-click, de même que le RPG d’action Weird West. Il est aussi à noter que Crusader Kings 3 arrivera sur Xbox Series X/S à la fin mars.

Quelques jours après le lancement de la nouvelle saison de Formule 1, les amateurs de course automobile pourront aussi revivre la campagne précédente avec F1 2021, qui débarquera la semaine prochaine sur la Game Pass Ultimate, via EA Play.

Par ailleurs, les nostalgiques auront également l’occasion dans quelques jours de replonger dans le paysage Internet du début des années 2000 avec Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre.

Bref, après Marvel's Guardians of the Galaxy plus tôt ce mois-ci, mars continue d’être bien rempli pour les abonnés du service de jeux sur demande de Microsoft.

Voici donc ce qui s’en vient d’ici la fin mars dans la collection de jeux de la Xbox Game Pass:

17 mars

Shredders (cloud, consoles, PC)

Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre (cloud, consoles, PC)

22 mars

Tainted Grail: Conquest (consoles)

Zero Escape: The Nonary Games (cloud, consoles, PC)

24 mars

Norco (PC)

F1 2021 (consoles) – par EA Play, pour les membres Xbox Game Pass Ultimate

29 mars

Crusader Kings 3 (Xbox Series X/S)

31 mars

Weird West (cloud, consoles, PC)

Les jeux qui quitteront la Xbox Game Pass:

31 mars

Madden NFL 20 (cloud, consoles, PC)

Narita Boy (cloud, consoles, PC)

Shadow Warrior 2 (cloud, consoles, PC)

11 avril

Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep et Forsaken (PC)

