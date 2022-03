Vente Méga Mars sur le PlayStation Store: plusieurs titres PS4 et PS5 à bas prix

Une nouvelle vente bat son plein sur le PlayStation Store, alors que Sony réduit les prix d’un bon nombre de titres populaires pour la PS5 et la PS4.

La promotion est en vigueur jusqu’au 30 mars et regroupe plus de 400 articles en solde.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment des titres populaires comme Assassin’s Creed Valhalla, It Takes Two, Marvel’s Guardians of the Galaxy, de même que quelques jeux indépendants à découvrir, tels que Hades, Death’s Door et plus encore.

Voici quelques jeux qui ont attiré notre attention à ajouter à votre ludothèque:

Pour consulter l'ensemble des rabais, rendez-vous sur la site du PlayStation Store.

