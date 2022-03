L’une des scènes iconiques du premier Jurassic Park immortalisée en LEGO [PHOTOS]

LEGO a décidé d’immortaliser l’une des scènes les plus iconiques du cinéma, l’évasion du T. rex de son enclos dans Jurassic Park de 1993, avec un magnifique diorama qui plaira certainement aux fans du film.

• À lire aussi: LEGO: des dioramas de scènes iconiques de Star Wars en précommande [PHOTOS]

• À lire aussi: Nom de Zeus! La DeLorean de Retour vers le Futur arrive en LEGO très bientôt [PHOTOS]

La sortie du film Steven Spielberg marquera l’imaginaire de millions d’enfants et adultes avec ses effets pratiques et CGI de haute qualité, et inspirera ensuite plusieurs jeunes à suivre le métier de paléontologue.

L’ensemble LEGO #76956 est destiné à un public adulte, contient 1212 pièces et sera offert à 129,99 $. Il comprend un T. rex mobile qui piétine un Ford Explorer renversé et écrasé, un 2e Ford Explorer et une clôture électrique écrasée. Les figurines d’Alan Grant, d'Ian Malcolm, de Tim et de Lex Murphy sont aussi incluses dans l’ensemble, avec des lunettes de vision nocturne à construire, une fusée éclairante et 2 verres à eau, ainsi que de nombreuses autres références à la célèbre scène.

La sortie de l’ensemble LEGO « L'évasion du T. rex » est prévue le 17 avril prochain en ligne sur LEGO.com, en boutique et chez les détaillants participants.

Courtoisie LEGO

Courtoisie LEGO

Courtoisie LEGO

s