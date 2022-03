Nom de Zeus! La DeLorean de Retour vers le Futur arrive en LEGO très bientôt [PHOTOS]

LEGO et Universal ont uni leur force une fois de plus et dévoilé, ce jeudi, un ensemble LEGO Retour vers le Futur que tous les fans s’arracheront.

Il s’agit d’une reproduction 3 en 1 de l’emblématique machine à voyager dans le temps de Retour vers le Futur. Les constructeurs qui réussiront à mettre la main sur ce kit auront à faire le choix déchirant de bâtir la DeLorean du premier, deuxième ou troisième film.

Courtoisie LEGO

L’ensemble comprenant 1872 pièce comprendra:

La DeLorean de Doc Brown;

Un condensateur de flux lumineux;

Une boîte de plutonium;

Le skateboard volant (hoverboard) de Marty;

Des versions miniatures LEGO de Doc Brown et Marty McFly.

L’ensemble #10300 LEGO Retour vers le Futur: Machine à voyager dans le temps sera disponible au prix de 219,99 $ dans les magasins LEGO et sur LEGO.ca/bttf à partir du 1er avril 2022.

En parallèle, pour célébrer le lancement, LEGO envoie Doc et Marty dans une autre mission dans un court-métrage d’animation Brick to the Future, en ligne sur le site de LEGO.

En attendant la sortie de la DeLorean, voici les photos officielles de l'ensemble pour nous faire saliver un peu:

