Return to Monkey Island: un nouveau jeu de la franchise culte avec le créateur aux commandes

En collaboration avec Lucasfilm Games, Devolver Digital a annoncé lundi matin Return to Monkey Island, un nouveau jeu de la franchise classique, écrit par le réalisateur et scénariste original Ron Gilbert et prévu pour plus tard cette année.

Selon l’annonce de Devolver Digital, l’histoire fait suite à The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, sortis respectivement en 1990 et 1991. L’éditeur a aussi fait appel au coscénariste Dave Grossman et aux compositeurs musicaux Michael Land, Michael McConnell et Clint Bajakian.

Voici la courte bande-annonce présentant le style graphique du jeu:

Ron Gilbert a lui-même dévoilé que son studio, Terrible Toybox, travaille sur le projet en secret depuis deux ans déjà !

A little something we've been working on for the past 2 years in complete secrecy.https://t.co/qwmxpYjpe5 — Ron Gilbert (@grumpygamer) April 4, 2022

Outre une fenêtre de sortie quelque part en 2022, aucune date précise n’a encore été annoncée pour Return to Monkey Island, ni sur quelle plateforme le jeu sera lancé.

