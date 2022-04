The Stanley Parable: Ultra Deluxe arrive (finalement) sur consoles, PC et Mac en avril

Quatre années après son annonce et trois délais plus tard, la version Ultra Deluxe du jeu culte The Stanley Parable décide enfin de sortir de son cubicule et sera lancée le 27 avril prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC et Mac.

• À lire aussi: 10 jeux auxquels jouer quand on est déprimé

• À lire aussi: 11 jeux coop qui se jouent à deux

Ce qui devait au départ être seulement un portage sur console de l’excellent titre paru en 2013 se voudra finalement une édition revue et améliorée avec plus de contenu, proposant des passages d’histoire approfondis, de même que davantage de choix et de secrets.

«Au début du développement, le plan était seulement d’amener The Stanley Parable sur consoles avec quelques petits ajustements, mais avec le temps, nous sommes devenus de plus en plus excités par tout ce qu’on pouvait faire d’autre avec le jeu, note le studio Crows Crows Crows dans un communiqué de presse. Et comme The Stanley Parable était un jeu basé sur les surprises, nous avons essayé d’implanter du nouveau contenu de façons inattendues par les joueurs.»

Une fois de plus, les créateurs originaux du jeu, Davey Wreden et William Pugh, seront à la barre de cette version Ultra Deluxe, aux côtés du narrateur Kevan Brighting qui est également de retour pour ce volet renouvelé.

Pour celles et ceux qui n’ont pas joué à The Stanley Parable sur PC ou Mac au préalable, le titre se veut une aventure narrative à la première personne, où l’on incarne un employé de bureau, dont chaque fait et geste est narré par un narrateur. On pourra alors choisir d’écouter ce que ce dernier nous suggère... ou faire à sa tête.

Au-delà de cela, en toute transparence, c’est un peu complexe à expliquer... et c’est ce qui fait toute la beauté du jeu! Attendez-vous à rire, à être surpris et à vouloir recommencer encore et encore le périple.

C’est donc un rendez-vous le 27 avril prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC et Mac.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s