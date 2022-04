10 livres de recettes inspirées de jeux vidéo pour rendre vos soupers moins plates

En manque d’idées à l’heure du souper? Inspirez-vous du monde vidéoludique pour les prochains repas. Pèse sur Start a déniché 10 livres de recettes inspirées de jeux vidéo pour aider la planification des repas de la semaine.

Halo: The Official Cookbook

Victoria Rosenthal - 192 pages - Sortie le 16 août 2022

Selon la description sur Amazon, ceux qui achètent ce livre auront droit à plus de 70 recettes allant de collations à emporter à des pâtes à tartiner décadentes pour nourrir tout un escadron.

Halo: The Official Cookbook *Les prix peuvent changer sans préavis. 53,99 $ Amazon Canada

The Elder Scrolls: The Official Cookbook

Chelsea Monroe-Cassel - 192 pages

Ce livre contient plus de 60 recettes influencées par les diverses cultures du monde d’Elder Scrolls. Chaque recette contient une petite description, les étapes pour l’accomplir et même une histoire en lien avec le monde de Nirn. De quoi se faire un vrai festin de Dragonborn.

World of Warcraft: The Official Cookbook

Chelsea Monroe-Cassel - 216 pages

Inspiré du populaire MMORPG de Blizzard, World of Warcraft: The Official Cookbook est le parfait livre de recettes pour l’aventurier. Il contient plus de 100 recettes provenant des quatre coins d’Azeroth, bien expliquées et accompagnées de photos de qualité. De plus, l’auteure partage des trucs pour transformer les repas pour végétariens, véganes et coeliaques.

Tomb Raider: The Official Cookbook and Travel Guide

Sebastian Haley, Tara Theoharis, Meagan Marie - 144 pages

À la fois un livre de recettes et un guide touristique, Tomb Raider: The Official Cookbook and Travel Guide nous fait voyager où Lara Croft a été à travers des recettes des lieux qu’elle a explorés. Ça donnera certainement envie de voyager!

Tomb Raider: The Official Cookbook and Travel Guide *Les prix peuvent changer sans préavis. 31,72 $ Amazon Canada

39,99 $ Chapters Indigo

The Ultimate Final Fantasy XIV Cookbook: The Essential Culinarian Guide to Hydaelyn

Victoria Rosenthal - 192 pages

Recréez les plats les plus savoureux d’Eorzea grâce à ce livre de recettes inspirées de Final Fantazy XIV. Plus de 70 recettes sont assemblées, parfaites pour chaque repas de la journée.

The Ultimate Final Fantasy XIV Cookbook: The Essential Culinarian Guide to Hydaelyn *Les prix peuvent changer sans préavis. 46,53 $ Amazon Canada

47,00 $ Chapters Indigo

Assassin's Creed: The Culinary Codex

Thibaud Villanova - 144 pages - Sortie le 6 septembre 2022

Même si la nourriture ne joue pas un rôle important dans Assassin’s Creed, l’auteur Thibaud Villanova a réussi à créer 40 recettes inspirées des lieux et des époques, allant de la Renaissance italienne à la Révolution française.

The Witcher Cookbook: An Official Guide to the Food of the Continent

Anita Sarna, Karolina Krupecka - 240 pages - Sortie le 25 octobre 2022

Le livre nous proposera des plats qui nous feront voyager de Velen, aux marchés d’Oxenfurt, en passant par le port de Novigrad et les îles de Skellige. Un voyage culinaire que les fans de la franchise et leurs amis pourront bientôt savourer.

The Witcher Cookbook: An Official Guide to the Food of the Continent Quatre-vingts recettes appétissantes et rassasiantes inspirées de la série de jeux vidéo à succès The Witcher, allant de copieux plats de taverne et de boissons fortifiantes à de somptueux banquets pour des fêtes entre amis. *Les prix peuvent être sujets à changement sans préavis. 47 $ Amazon Canada

47 $ Chapters Indigo

The Pokémon Cookbook: Easy & Fun Recipes

Maki Kudo - 80 pages

Plus de 35 recettes amusantes et faciles à concocter se trouvent dans ce livre de recettes dédiées aux monstres de poche japonais. Bien que le livre a été créé pour un public japonais, il se peut que certains ingrédients soient difficiles à trouver. Toutefois, il ne suffira que de se rendre dans un marché asiatique pour trouver ce qu’il vous manque.

Street Fighter: The Official Street Food Cookbook

Victoria Rosenthal - 208 pages

Ce livre de recettes a été conçu comme une aventure qui suit Sakura Kasugano, une jeune écolière qui voyage autour du monde, qui s’entraîne et qui goûte les cuisines de rue favorites de ses amis à l'international.

The Minecrafter's Cookbook

Tara Theoharis - 128 pages

Qu’ont en commun Minecraft et la cuisine? On doit suivre dans les deux des recettes pour créer des choses magnifiques! The Minecrafter's Cookbook contient 40 recettes parfaitement adaptées aux enfants avec des instructions claires. Un livre parfait pour des avant-midis de popotes avec les petits.

The Minecrafter's Cookbook: More Than 40 Game-Themed Dinners, Desserts, Snacks, and Drinks to Craft Together *Les prix peuvent changer sans préavis. 17,99 $ Amazon Canada

