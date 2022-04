Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [MAI 2022]

Fidèle à son habitude, Sony revient en mai avec trois titres gratuits qui seront offerts à ses membres PlayStation Plus... et parmi lesquels on retrouve un peu du Québec!

Non seulement les amateurs de soccer risquent d'être comblés en mettant la main sur le plus récent FIFA, mais les joueurs PS Plus auront également l'occasion de découvrir le très bon ARPG Tribes of Midgard, oeuvre du studio montréalais Norsfell. Un roguelike indépendant viendra compléter l'offre de ce mois-ci.

Voici plus en détail les jeux qui seront accessibles gratuitement pour les membres PS Plus à partir du 3 mai 2022:

FIFA 22 (PS4 et PS5)

Tribes of Midgard (PS4 et PS5)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Notons que, jusqu'au 2 mai, il est toujours possible de se procurer les jeux gratuits d'avril.

