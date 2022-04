Andrew Garfield annonce qu’il met sa carrière d’acteur sur pause

Andrew Garfield met sa carrière d’acteur sur pause pour être «un peu ordinaire pour un moment», a-t-il annoncé mercredi soir.

Le Britannique a travaillé sans cesse au cours des dernières années, en tenant notamment des rôles majeurs en 2021 dans The Eyes of Tammy Faye, Tick, Tick... Boom! et Spider-Man: No Way Home. Il a également passé des mois sur la route des cérémonies de remise de prix, en étant notamment nommé aux Oscars, avant d’aller faire la promotion de sa nouvelle minisérie Under the Banner of Heaven.

En entrevue avec Variety mercredi, Garfield a ainsi révélé qu’il s’absenterait un moment d’Hollywood pour se reposer, revoir ses priorités et décider de ce qu’il allait faire ensuite.

«Je vais me reposer pour un moment, a-t-il partagé. J’ai besoin de me recalibrer et de penser à ce que je vais faire ensuite et qui je veux être et juste me contenter d’être un peu quiconque pour un moment. Parce que, comme vous savez, la saison des remises de prix, c’est éreintant. J’ai juste besoin d’être un peu ordinaire pour un moment.»

Dans Under the Banner of Heaven, Garfield interprète un détective mormon qui enquête sur un meurtre brutal. Il a expliqué à Variety que la distribution devait faire baisser la pression en arrière-scène pour réussir à composer avec le sombre matériel.

«Je pense que c’était nécessaire pour nous d’avoir des soirées de jeux, d’aller faire du plein air et, vous savez, nagez et plonger et les lacs et danser et manger de la bonne nourriture pour que nous puissions vraiment revenir et nous donner totalement [à l’ouvrage], a-t-il expliqué. Nous avions besoin de prendre soin de nous pour que nous puissions prendre soin de l’histoire.»

La page IMDb de l’acteur montre actuellement que son seul projet à venir est le remake télé de Brideshead Revisited, réalisé par Luca Guadagnino. Le cinéaste a toutefois mentionné plus tôt ce mois-ci que le projet avait été mis de côté indéfiniment.

