Cyberpunk 2077 pourrait ne recevoir qu’un seul DLC, selon des propos du PDG de CD Projekt Red

Le prochain DLC de Cyberpunk 2077 pourrait finalement être le seul et on ne sait plus trop quoi en penser.

Lors d’une session de questions et réponses avec des investisseurs, le PDG de CD Projekt Red, Adam Kiciński, a discuté du futur des projets créés sur le moteur graphique Red Engine, selon ce qu’a rapporté GamesRadar+. Réitérant que The Witcher 4 serait développé sur Unreal Engine 5, Kiciński aurait alors aussi mentionné que «l'expansion Cyberpunk [allait être] le dernier projet basé sur le Red Engine».

Ceci pourrait ainsi laisser entendre qu’il n’y aura finalement qu’un seul DLC pour le jeu de rôle et que celui-ci ne recevrait peut-être bien pas d’autres contenus supplémentaires.

Cela contredirait toutefois ce que les développeurs de Cyberpunk 2077 avaient précédemment annoncé. Un coordinateur UI avait fait référence à plusieurs extensions avant le lancement du jeu en 2019. En avril dernier, lors d’une diffusion, le directeur de quêtes Pawel Sasko avait déclaré: «[...] je peux vous assurer que nous travaillons sur des extensions – nous travaillons sur des choses pour vous».

L’expansion de Cyberpunk 2077 toujours en chantier

Plus tôt cette semaine, lors de la même rencontre avec les investisseurs, Kiciński a révélé qu’il y a encore une partie de l’équipe de développeurs qui travaillent d’arrache-pied à améliorer Cyberpunk 2077 et à éliminer les bogues. Toutefois, la grande majorité du personnel travaille présentement sur le DLC. Cette information a été relayée en parallèle à l’annonce de la préproduction de Witcher 4, le prochain gros projet de CD Projekt Red après l’expansion de Cyberpunk 2077.

Bien qu’on n’ait pas encore de date de sortie pour le DLC, CD Project Red a mentionné que «l’expansion Cyberpunk 2077 devrait sortir en 2023». Il faudra donc faire encore preuve de patience... à moins qu’on ne finisse par tout simplement reléguer le jeu aux oubliettes.

