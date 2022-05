Sonic Frontiers: un premier aperçu du gameplay [VIDÉO]

SEGA a dévoilé mardi un premier avant-goût du gameplay de Sonic Frontiers, le prochain jeu 3D du hérisson bleu.

Cette courte vidéo présente une partie du vaste monde ouvert dans lequel Sonic se baladera et affrontera des ennemis qui se trouvent ici et là. Bien évidemment, on ne peut passer à côté de la ressemblance à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tant sur la jouabilité que l’esthétique du paysage.

Cet aperçu est par ailleurs aussi le premier contenu de plusieurs à venir, qui seront présentés en exclusivité sur IGN tout au long du mois de juin.

Pour l’instant, on n’a pu voir que Sonic à l’œuvre dans la vidéo. On a néanmoins également eu droit à un aperçu de quelques mécaniques du jeu et des ennemis au look futuriste et robotique qu’on aura à affronter tout au long de notre aventure.

On surveillera donc le contenu que SEGA partagera au cours des prochaines semaines. La sortie de Sonic Frontiers est prévue à la fin de l'année, pour les Fêtes.

